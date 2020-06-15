محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة استهدفت ضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 315 قضية حجب سجائر وتلاعب في أسعارها، بإجمالي مضبوطات 97 ألف و429عبوة سجائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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