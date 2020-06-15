18 أغسطس.. الحكم على متهم في قضية أحداث عنف جامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف جامعة الأزهر"، لجلسة 18 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهمين في الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.
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