أخبار مصر | حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة سارة حجازي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة سارة حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدال عقب وفاة الناشطة سارة حجازي، أمس الأحد، فالبعض تعاطف معها بعد مرورها بأزمة نفسية، ما دفعتها إلى الانتحار، بينما لم تلق تعاطفا من الجانب الآخر.

وتصدر هشتاج "سارة حجازي" منذ صباح اليوم الاثنين، قائمة الأكثر تداولا في موقع تدوينات "تويتر"، وقد شارك فيه الآلاف من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن بالغ حزنهم فيما آثار غضب البعض.

وعبر أحد المغردين "الله يرحمها رغم اختلافي معها إلا أني أترحم على روحها اللي الاكتئاب كان سبب في إزهاقها"، وشارك آخر بأحدى صورها قائلا: "سارة حجازي اتصورت هيدي الصورة الأخيرة، وتركت رسالة أخيرة وراحت على مكان أفضل، ما رح تنظلم فيه ولا تتعذّب ولا تخاف".

وكتب آخر" تخيل تكون شخص ملحد مثلي الجنس ومنتحر، 3 بطاقات، ويبقي الجدال بعد وفاة كل شخص غير مؤمن نترحم عليه ولا لأ، مظنش أن شخص ملحد مستني منا ترحم لإله هو مش مؤمن بيه أساسًا، وأضاف آخر "الجماعه اللي بيدعولها أنتو عاوزين مين يرحمها بالظبط".

ولم تختلف ردود الأفعال على موقع التواصل "فيسبوك" كثيرا عن موقع التدوينات "تويتر"، حيث آثار نباء وفاة الناشطة سارة حجازي حالة من تضارب والجدال.

وقال أحد راود التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي "إزاي تدعوا برحمه ربنا لحد ملحد مش معترف أصلا بوجود ربنا"، وأضاف آخر " تخيل أنت مش قادر تترحم على أبو طالب ابن عبد المطلب عم رسول الله اللي كان سبب في انتشار الدعوة وكان سبب إنه شال كتير من أذى المشركين عن رسول الله، مش قادر تترحم عليه علشان راجل مات على غير أشهد أن لا اله الا الله ويجي حد يقولك أترحم على واحدة مثلية جنسيًا وملحدة وانتحرت".