أخبار مصر | حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة سارة حجازي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة سارة حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدال عقب وفاة الناشطة سارة حجازي، أمس الأحد، فالبعض تعاطف معها بعد مرورها بأزمة نفسية، ما دفعتها إلى الانتحار، بينما لم تلق تعاطفا من الجانب الآخر.
وتصدر هشتاج "سارة حجازي" منذ صباح اليوم الاثنين، قائمة الأكثر تداولا في موقع تدوينات "تويتر"، وقد شارك فيه الآلاف من مختلف أنحاء العالم، معبرين عن بالغ حزنهم فيما آثار غضب البعض.
وعبر أحد المغردين "الله يرحمها رغم اختلافي معها إلا أني أترحم على روحها اللي الاكتئاب كان سبب في إزهاقها"، وشارك آخر بأحدى صورها قائلا: "سارة حجازي اتصورت هيدي الصورة الأخيرة، وتركت رسالة أخيرة وراحت على مكان أفضل، ما رح تنظلم فيه ولا تتعذّب ولا تخاف".
وكتب آخر" تخيل تكون شخص ملحد مثلي الجنس ومنتحر، 3 بطاقات، ويبقي الجدال بعد وفاة كل شخص غير مؤمن نترحم عليه ولا لأ، مظنش أن شخص ملحد مستني منا ترحم لإله هو مش مؤمن بيه أساسًا، وأضاف آخر "الجماعه اللي بيدعولها أنتو عاوزين مين يرحمها بالظبط".
ولم تختلف ردود الأفعال على موقع التواصل "فيسبوك" كثيرا عن موقع التدوينات "تويتر"، حيث آثار نباء وفاة الناشطة سارة حجازي حالة من تضارب والجدال.
وقال أحد راود التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي "إزاي تدعوا برحمه ربنا لحد ملحد مش معترف أصلا بوجود ربنا"، وأضاف آخر " تخيل أنت مش قادر تترحم على أبو طالب ابن عبد المطلب عم رسول الله اللي كان سبب في انتشار الدعوة وكان سبب إنه شال كتير من أذى المشركين عن رسول الله، مش قادر تترحم عليه علشان راجل مات على غير أشهد أن لا اله الا الله ويجي حد يقولك أترحم على واحدة مثلية جنسيًا وملحدة وانتحرت".
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.
تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و91 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 44598 و1575 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالة من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".