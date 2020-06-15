أخبار مصر | برلماني يطالب بتنفيذ مقترح اصدار شهادة المتعافين من فيروس كورونا مع خطوة فتح السياحة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتنفيذ مقترح اصدار شهادة المتعافين من فيروس كورونا مع خطوة فتح السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إنه سبق وأن طالبت بإصدار "شهادة مناعة" يتم إعطائها للأشخاص الذين ثبت شفائهم من الفيروس أو لديهم المناعة التي تضمن لهم عدم الإصابة، وهذا وقتها الآن لضمان السلامة والأمان مع خطوة فتح السياحة، أو اشتراط كون السائح أجرى مسحة الفيروس وثبت سلبيتها ولديه من المستندات ما يؤكد ذلك.

وطالب "عامر"، في بيان اليوم الاثنين، بمناقشة مقترحه السابق، بشأن اشتراط شهادة التعافي من فيروس كورونا أو سلبية المسحة لقبول فتح السياحة الداخلية أو الخارجية.

وتابع أن الحكومة أعلنت أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية مع الضوابط والإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

واستكمل أنه يبدو كذلك أن الدولة تستعد لفتح باب قدوم السياحة الخارجية أيضا مع ضوابط تأمينية، ولكن لهذا الأمر سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، مخاطر جمة قد تسبب تفاقم وضع انتشار الفيروس في مصر، بما يتطلب معه التأكد أن السائح غير مصاب بالفيروس أو تعافى منه.