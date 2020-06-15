أخبار مصر | أحياء القاهرة تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحياء القاهرة تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد محافظة القاهرة، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الطلبة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، أثناء أداء أبنائنا الطلاب لاختبارات شهادة الثانوية العامة ولا سيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا بما يضمن صالح وسلامة الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وشدد "عبدالعال" على ضرورة تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها والالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان، وفي إطار التوجيهات المكثفة للسيد المحافظ للسادة النواب ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المعنية للتأكد من جاهزية المدارس المقرر عقد الاختبارات بها لاستقبال الطلاب، قام عدد من رؤساء أحياء العاصمة بتفقد عدة مدارس ومتابعة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبنائنا الطلاب على النحو التالي:-

حي الزيتون: تابع السيد رئيس الحي اليوم استلام ٣٥ بوابة تعقيم ذاتي وجارى توزيعها على اللجان.

حي عابدين: تفقد السيد رئيس الحي مدارس محمد فريد التجريبية، نوبار ، عابدين الثانوية بنات

حي روض الفرج: تابع السيد رئيس الحي أعمال تجهيز اللجان بمدارس النقيب محمود مجدي، قاسم امين، نجيب محفوظ الاعدادية، المدرسة التوفيقية وكذلك تم تكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس

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حي دار السلام: تم تطهير وتعقيم عدد من المدارس التي ستشهد امتحانات الثانوية العامة

محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

اجتمع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع نوابه الأربعة "المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية"، وحكمدار العاصمة ومديري مديريات التربية والتعليم، لمناقشة تجهيزات امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة .

وناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجنة يؤدى فيها ٩٧٩٦٧ طالب وطالبة الامتحانات على مستوى محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة انتهاء مديرية التربية والتعليم من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها خاصة نظافة دورات المياه، وسلامة طفايات الحريق، ووجود أدوات تعقيم اللجان وسلامة اسلاك الكهرباء، وتوافر التهوية الجيدة والمراوح في كل اللجان.