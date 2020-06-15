أخبار مصر | "المسماري": أردوغان راعي الإرهاب في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "المسماري": أردوغان راعي الإرهاب في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الجرائم، مؤكدًا أن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة، وأن الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج في طرابلس تسجل خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

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وأضاف المسماري، أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إنقاذها بالمزيد من الدعم.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن الميليشيات المدعومة من تركيا تسعى للهجوم على منطقة الهلال النفطي.

ويسعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تمدها أنقرة بالميليشيات للمحاربة في صفوفها ضد القوات المسلحة.