أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": حالات يجوز فيها تأخير زكاة المال إلى العام القادم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": حالات يجوز فيها تأخير زكاة المال إلى العام القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليها عن شخص مقيم خارج البلاد ومعه أسرته، وأمواله هنا، ولا يستطيع النزول إلى البلد هذا العام للظروف الحالية، فهل يجوز له أن يخرج زكاة المال هذا العام مع العام القادم.

وقالت اللجنة فى ردها: إن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، ودون أي تراخي في إخراجها، طالما توافرت شروط الوجوب، وكذلك القدرة والتمكن من إخراجها، وهذا هو الراجح الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمام الكرخي من الأحناف وغيرهم، فيرى الإمام النووي أنه إذا تم الحول وتمكن من الأداء، فقد وجبت عليه الزكاة على الفور، فإن أخر عصى وأثم ودخل في ضمانه.

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أضافت اللجنة أن الفقهاء استدلوا على وجوب الإخراج الفوري للزكاة بقوله تعالى: "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (البقرة 43 )، وقوله تعالى: "وأتوا حقه يوم حصاده" (الأنعام 14)، فقد قالوا إن الأمر المطلق يفيد الفورية، بدليل أن المؤخر للزكاة يستحق العقاب، كما استدلوا بأن المسلم مطالب بالمبادرة وسرعة الامتثال لأوامر الله وفعل الخيرات، لقوله تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين" (آل عمران 133)، كما مدح الله المسارعين للخير بقوله تعالى: "أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون " (المؤمنون 66).

وأوضحت اللجنة أنه إذا كان الأصل هو فورية إخراج الزكاة، إلا أن هناك حالات ذكرها الفقهاء، وأجازوا فيها تأخير إخراجها لأسباب معينة منها على سبيل المثال: تعذر إخراجها بسبب غيبة المال، أو المنع من التصرف فيه، حيث ينعدم إمكان إخراجها في حقه إذن، ومنها أيضا أن تكون السيولة النقدية في يده قليلة بحيث لو أخرج الزكاة أصابه ضرر في نفسه أو ماله، وقد استدلوا لذلك بالقول أن مثل هذه الحالات تجيز له تأخير وفاء دين الآدمي، ومن ثم كان تأخير الزكاة أولى.