أخبار مصر | محافظ الجيزة: سيف الإزالات مستمر فى محاربة مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: سيف الإزالات مستمر فى محاربة مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن سيف الإزالات بالمحافظة مستمرة فى محاربة مخالفات البناء وردع المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية، التى تم تنفيذها سوف تتضاعف خلال الأيام القادمة، موضحا أنه تم إزالة مئات العقارات التى تصل ارتفاعاتها إلى 11 دور.

وأكد أن الازالة تتم للمبانى المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والأعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة، موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز أن الإزالات الصورية ليس لها مكان فى منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على متابعة الازالات التى تتم يومياً لرصد مدى الالتزام بالإزالة الكاملة للعقارات المخالفة.

وثمن محافظ الجيزة علي الدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة للأمن العام، في تأمين أعمال الازالات والمجهودات المبذولة لتطبيق القانون بمنتهي الحزم علي المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد إستيفاء المواطنين كافة المستندات المطلوبة للسير فى إجراءات التصالح، وفقاً للقانون المحدد لذلك وذلك للتأكد من الجدية فى التصالح .

كما أكد راشد أنه من غير المسموح وجود أى أوتاد حديدية أو حواجز أمام المنشات والمؤسسات بالشوارع الرئيسية والفرعية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وإنتظار السيارات.

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ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز خلال الاجتماع الذي عقده بحضور نواب المحافظ إبراهيم الشهابي و هند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بمتابعه صارمة لحظر وقوف السيارات والموتوسيكلات على الأرصفه والتعدى عليها واتخاذ إجراء رادع وغرامات مشددة حيال المخالفين، مشدداً على تكثيف الحملات على معارض السيارات وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأشار راشد أن منظومة النظافة يجب أن تصل للمستوى المأمول من المواطنين على أن يكون هناك متابعة لشركات الجمع السكنى بصفه يومية ومراجعة عدد العمال والمعدات التى تخصصها كل شركة بالقطاع المخصصه لها .

ضبط 2 طن لحوم فاس بالجيزة

وتمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط اثنين طن ومائة وخمسون كجم مقطعات لحوم ولحوم مفرومة ولحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للأستهلاك الأدمي بثلاجة لحوم بحي الوراق وذلك قبل طرحها علي المواطنين في الأسواق.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان ذلك ياتي أستكمالآ للحملات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهه جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية علي حساب امن وسلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات علي الأسواق العشوائية والتصدي لها بكل حزم في اطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الأغذية الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.