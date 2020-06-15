أخبار مصر | محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع نوابه الأربعة "المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية"، وحكمدار العاصمة ومديري مديريات التربية والتعليم، لمناقشة تجهيزات امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة .

وناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجنة يؤدى فيها ٩٧٩٦٧ طالب وطالبة الامتحانات على مستوى محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة انتهاء مديرية التربية والتعليم من مراجعة معايير الأمن والسلامة للجان، والتأكد من الشروط الواجب توافرها فيها خاصة نظافة دورات المياه ، وسلامة طفايات الحريق ، ووجود أدوات تعقيم اللجان وسلامة اسلاك الكهرباء، وتوافر التهوية الجيدة والمراوح في كل اللجان.

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وفي سياق أخر، أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية للمحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة، والتأكد من استغلالها في الغرض المخصصة من أجله ورفع الإشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها.

وشدد، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية، ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها، وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن محلات منطقة وسط البلد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، ميدان التحرير بوسط البلد ورمسيس والشوارع الواقعة بينهما.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة بتوحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذي تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة.