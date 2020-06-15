أخبار مصر | طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد غدا الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، ثم ينخفض مرة أخرى.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل.

وأوضحت الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وتتوقع الهيئة، أن طقس غدا الثلاثاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وأشارت إلى ظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما بعد غد الأربعاء فيسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى36 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء القاهرة الكبرى العظمي 39 والصغرى 21، الوجه البحري العظمي 38 والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 35 والصغرى 22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 40 والصغرى 27، شمال الصعيد العظمي41 والصغرى25، جنوب الصعيد العظمي 44 والصغرى 30.