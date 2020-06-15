مصر | حجز صاحب محل 24 ساعة لتصنيعه روائح مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز صاحب محل 24 ساعة لتصنيعه روائح مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم الأثنين، بحجز صاحب محل عطور، 24 ساعة على ذمة التحريات، علي خلفية يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى منطقة حدائق القبة.

بدأت الواقعة، حين قام رجال المباحث بضبط صاحب محل عطور "مُلحق به معمل لإنتاج مستحضرات التجميل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لإدارته المحل "بدون ترخيص"، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح أيضا، فضلًا عن قيامه بتصنيع مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط وعثر بداخل المحل على 228 مستحضرات مختلفة - 2000 ملصق- 96عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.