مصر | في يوم.. ضبط 9 قضايا أمن عام وتنفيذ 88 حكما قضائيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر في يوم.. ضبط 9 قضايا أمن عام وتنفيذ 88 حكما قضائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، خلال 24 ساعة عن ضبط 9 قضايا أمن عام، وتنفيذ 88 حكما قضائيا متنوعا.

نجحت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (1) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (10300 جنيه).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (9) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية)، وأثمرت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (517) مخالفة مرورية متنوعة، بينما فى مجال تنفيذ الأحكام، استطاعت تنفيذ (88) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر.

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته (سلاح أبيض )، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) وتم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار".

وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)،وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.