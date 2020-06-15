شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة العاملين بالجامعة البريطانية مطلع الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، جاهزيتها لإستئناف العمل في جميع الكليات والإدارات المختلفة، وعودة أعضاء هيئة التدريس والإداريين، بشكل تدريجي، للقيام بمهامهم من مقر الجامعة، وذلك إعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، مع الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والوقائية، وتطبيقها بمنتهى الدقة.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، جاهزية جميع الكليات وكافة الإدارات لإستقبال موظفي الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس لممارسة عملهم بشكل طبيعي، مثلما كان عليه الحال قبل إنتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إستكمال الدراسة عن بعد (أونلاين) خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، بمنتهى الإحترافية، وطبقاً للنظم العالمية.

وفيما يتعلق بضوابط عودة العمل من مقر الجامعة، شدد رئيس الجامعة البريطانية على الإلتزام بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والوقائية بمنتهى الدقة والحزم، وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الطلاب، وجميع العاملين بالجامعة.

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وأوضح «حمد» أن الجامعة البريطانية لديها الجاهزية للتعامل مع كافة التحديات حيث تمتلك بنية تحتية تكنولوجية وأحدث التقنيات الذكية وهو ما مكنها من إستمرار منظومة الدراسة عن بعد ( أون لاين) بالشكل الأمثل مثلما هو متبع في أكبر جامعات العالم، وذلك بفضل تعزيزنا وإهتمامنا الدائم بمضاعفة القدرات التكنولوجية لجميع طلاب الجامعة البريطانية.

من جانبه قال حسن عمار، الأمين العام للجامعة البريطانية، إنه في ضوء الإستعداد لبدأ العمل بمكتب التنسيق لقبول الطلاب الجدد، وكذلك الإستعداد لأداء إمتحانات الدراسات العليا إعتباراً من أول يوليو وإمتحانات السنوات النهائية المزمع إجراؤها بداية من ١١ يوليو، تقرر النزول التدريجي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين للقيام بالأعمال التي يصعب القيام بها عن طريق الأنترنت وذلك إعتباراً من ١٦ يونيو الجاري.

وأضاف أمين عام الجامعة البريطانية، سيكون حضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين لآداء الأعمال بكل كلية بمعرفة عميد الكلية، في حين يحضر الإداريين والعاملين بالأقسام الإدارية المختلفة (الأمن الجامعي – الحرم الجامعي – الإدارة الهندسية – السكن الجامعي- الحركة والنقل – الــ ‪I.T – الموارد البشرية – شؤون الطلاب – الــ‪Q&V – الإدارة المالية – إدارة الأنشطة الطلابية – إدارة التسويق والعلاقات العامة – إدارة المكتبة المركزية ) حسب إحتياج العمل، ووفقاً لرؤية كل مدير لتنفيذ كل متطلبات ووجبات إدارته.

ونوه «عمار» إلى أن الدخول للحرم الجامعي سوف يكون من خلال بوابات التعقيم مع قياس درجة الحرارة، مع إرتداء الكمامات طوال فترة التواجد بالعمل، بالإضافة للحفاظ على التباعد أثناء التعامل أو الجلوس بما لا يقل عن متر ونصف، وذلك مع إستمرار إستخدام مطهرات الأيدي، لافتاً إلى أنه سيتم تعقيم كافة الأسطح داخل القاعات والفصول والمكاتب يومياً بمعرفة الحرم الجامعي.