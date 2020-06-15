شكرا لقرائتكم خبر عن الجيران خافوا وتجمهروا.. تفاصيل رفض تخصيص عمارة لعزل مصابي «كورونا» بأسوان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حمدي حسين، أستاذ نساء وتوليد في مدينة إدفو بأسوان، كواليس تبرعه بمنزل مكون من 5 طوابق مجهزة للعزل المنزلي لمصابي بكورونا، ورفض جيرانه لذلك والتجمهر لمنع تنفيذ ما يرغب به.

وقال «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى، إنه يمتلك عمارة مكونة من 5 طوابق، وبها 10 شقق، «ومع نهاية شهر رمضان، بدأت المدينة تشهد تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأصبح تزايد على المستشفيات وأصبح من الضروري توفير أماكن لهم».

وأضاف: «قررت تخصيص المنزل للعزل المنزلي لمصابي كورونا، بعد صعوبة الحصول على سرير في المستشفيات وتزايد الحالات، خاصة أن طبيعة البيوت في إدفو قد تكون غير مؤهلة لتطبيق العزل المنزلي، وقررت تأهيل العمارة بشكل كامل لعلاج هؤلاء المصابين، وحصلت على كافة الموافقات على ذلك، ولكن كانت المفاجأة اعتراض الأهالي على ما أقوم به».

وتابع: «الاعتراض بدأ يظهر على الأهالي وأصيبوا بحالة من الهلع والخوف المرضي خوفاً من إصابتهم بالفيروس المستجد».

وأوضح «حسين» أن ذلك لم يتم بسبب رفض جيرانه لفكرته، مشيرًا إلى أن خوف المواطنين وجيرانه من جائحة كورونا وعدم وعيهم بطبيعة الفيروس دفع جيرانه، إلى التجمهر أمام البيت ورفض تحويله لمقر عزل لمصابى كورونا.

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وتابع:«أنا بحاول أقنع جيراني إن الناس مش معاها فلوس كي تعالج نفسها في البيت»، مشيرًا إلى أن عمارته تقع في جنوب مدينة إدفو وقريبة من إحدى المستشفيات، وأن الطب الوقائي لم يكن ليوافق على ذلك إلا بعد اكتمال الاشتراطات الصحية، ورغم ذلك لم يقتنع الأهالي.