تطهير وفض أسواق بالإسكندرية بعد اكتشاف مصابين بـ«كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى حي العامرية أول غرب الإسكندرية، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لعزبة «التفتيش»، وذلك بعد اكتشاف حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». تطهير عزبة التفتيش وفض أسواق بالعامرية تطهير عزبة التفتيش وفض أسواق بالعامرية تطهير عزبة التفتيش وفض أسواق بالعامرية وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى التعقيم باستخدام الكلور والمطهرات المصرح بها من جانب وزارة الصحة، لمنع انتشار العدوى. وفي سياق متصل، تم فض سوقين شعبيين بقريتي «البيضا وطيبة 2» بحي العامرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تطهير عزبة التفتيش وفض أسواق بالعامرية تطهير عزبة التفتيش وفض أسواق بالعامرية تطهير عزبة التفتيش وفض أسواق بالعامرية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 44,598

تعافي 11,931

وفيات 1,575

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