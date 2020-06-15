شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل الباجور» يحتفل بـ«سبوع يحيى» بالأغاني والزغاريد: «حلقاتك برجالاتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق الطبى بمستشفى عزل الباجور، الإثنين، بتنظيم احتفالية «سبوع» للطفل يحيى، المولود بالمستشفى بمشاركة التمريض والأطباء لإدخال البهجة على والدته المصابة بالفيروس، بعد إجراء عملية ولادة قيصرية بالمستشفى.

وأطلقت الممرضات الزغاريد، وسط أغنية «حلقاتك برجالاتك«، والتصفيق احتفالاً بـ»السبوع«، وتم إخبار الأم بأن تعليمات طبيب الأطفال أن يظل المولود في الحضّانة.

وقام الفريق الطبى بتشغيل الأغانى وتجهيز البالونات والحلوى للاحتفال بـ«يحيى» في المستشفى، بعد حجز والدته لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تم عزلها بالمستشفى، وهى حامل بالشهر الأخير، وتم إجراء عملية ولادة قيصرية لها بالمستشفى.