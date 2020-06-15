شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من المعلمين لـ«الاعتذار عن الثانوية» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إقبال كبير، تواصل لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، الإثنين، تلقى اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، في ظل تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحظر دخول أي معلم دون كمامة.

وشهدت مقار قبول الاعتذارات إقبال المعلمين الراغبين في الاعتذار وخصصت اللجنة مقرين الأول مدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات وتم تخصيصه للمعلمات والثانى بمدرسة الحرية، وتم تخصيه للمعلمين، كما أنه جرى ولأول مرة تقسيم المقرات لمنافذ كل منفذ يضم إدارتين فقط منعا للتزاحم.

تقديم اعتذارات المعلمين لإدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

وأعلنت اللجنة إن الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبول اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية، هي تقرير «قومسيون طبى» معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية يؤكد مرض المعلم إجازة بدون مرتب «المستند الدال على ذلك» العمل جزء من الوقت «صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية» أن يكون المعلم ينطبق عليه نسبة عجز 5% ووجود طفل رضيع «حتى سنتين وأصل شهادة ميلاد» «وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي وشهادة ميلاد) وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام) الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد»خطاب معتمد من جهة العمل«وندب الزوجين لأعمال الامتحانات»يقبل أحدهما فقط«والحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.