شكرا لقرائتكم خبر عن عاملون بالسياحة يرفضون غلق «فندق الغردقة».. والوزارة: الإدارة ألغت الحجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة رفضهم لأي قرارات إدارية بإغلاق فندق الغردقة الذي شهد واقعة قيام عدد من النزلاء من أسرة واحدة بالرقص على حمام السباحة، مطالبين بتحذير إدارة الفندق والتنبيه عليها بعدم السماح بتكرار هذه الواقعة مرة أخرى.

من جانبه، شكّل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لجنة للتحقيق في الواقعة وبيان ملابساتها، حيث أكدت اللجنة في تقريرها عن الواقعة أن الفندق اتخذ الإجراء اللازم بالتنبيه على القائمين بالواقعة، وإلغاء حجزهم.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالرقص على حمام سباحة إحدى القرى السياحة بالغردقة، على الرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة ووزارة السياحة لتجنب التجمعات، ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.