شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية والدبلومات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتأمين امتحانات الثانوية العامة، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا، للحفاظ على المسافات «الآمنة» بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقار لجان التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير عبر «الفيديو كونفرانس»، الإثنين، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، لتأكيد ومراجعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» لدى أداء الطلاب امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019- 2020 .

واستعرض الوزير مع مديري المديريات التعليمية، الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتنفيذ آليات التعقيم بحيث لا يقتصر تنفيذها على الطلاب فقط، بل تشمل أيضًا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبون للجان السير/ والمنتدبون لتقدير الدرجات / والعاملون بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.

وقال الوزير إنه سيتم دخول الطلبة للجان الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحا، ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأكد ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

من جهته، أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لشؤون المعلمين أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وفي المديرية وعلى مستوى الإدارة التعليمية، لمتابعة سير عملية الامتحانات أولًا بأول، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء الطالب ما يفيد بتسليمه كراسات الإجابة للمواد التي لا تضاف للمجموع للجنة.

Advertisements

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار، مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات، واللواء الوليد مرسي، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير.