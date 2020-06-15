شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «القابضة للصناعات الغذائية» و«فيبكو» لتوفير السلع بأسعار تنافسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع برتوكول تعاون بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو)، بتمويل من بنك الكويت الوطني مصر، لتوريد منتجات مجمع الصناعات الغذائية لصالح الشركات التابعة لوزارة التموين.

قام بالتوقيع على البروتوكول كل من أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلاً لوزارة التموين، وخالد دياب، مدير عام المجمع وممثلا له، وعمرو الألفي، مدير عام أول ورئيس قطاعات الأعمال بالبنك الكويتي الوطني مصر.

وأشار المصيلحي، في بيان له، اليوم، إلى أن توقيع البرتوكول يأتي في إطار رغبة وقدرة مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة والمصانع التابعة له، بالمساهمة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية للمواطن بأسعار تنافسية وجودة عالية وبكميات مناسبة لصرفها للمواطنين من داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وشدد على أن هذه الكيانات الاقتصادية قائمة بالفعل ويجب أن يتم استخدامها جيدا حتى تكون قيمة مضافة للجميع، وخاصة بأن هناك سلعا متوفرة لدى المجمع ذات جودة عالية وسعر عادل تتوافق مع احتياجات شركتي الجملة، بما يضمن الإتاحة السلعية والاستدامة في التعاون بين الطرفين.

وأكد الوزير أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لكافة بنود التعاون بين أطراف البرتوكول الثلاثي وفقاً لنظام مؤسسي يحقق الهدف المنشود في أهمية توافر السلع اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على وجود ممثلي لدى شركتي الجملة (العامة / المصرية) لمتابعة تنفيذ ذلك بما يحقق وفرة المعروض من السلع التموينية والحرة داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

من جانبه، أشار أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أنه سيتم إضافة منتجات مجمع الصناعات الغذائية في المنظومة التموينية أو بيعها كسلع حرة للمواطنين، وعلى سبيل المثال (زيت – سمنة – صلصة – مربي – فول – منظفات- وغيرها من السلع لصالح شركتي المصرية لتجارة الجملة والعامة لتجارة الجملة)، بحيث سيتم إبرام مجموعة من العقود التفصيلية بين مجمع الصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة/ المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبما يضمن توافر السلع الاساسية باستمرار داخل المنظومة التموينية والسلع الحرة.

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من ناحية أخرى، أكد ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر، أن البنك سيقوم بتوفير التمويل اللازم لصالح مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة للقوات المسلحة (فيبكو) عن طريق شركة (الفاو) مصر لتصنيع المواد الغذائية؛ لتدبير كافة الاحتياجات السلعية الموردة من المجمع والمصانع التابعة له والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.