شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مغادرة 2523 عالقًا مصريًا إلى القاهرة وسوهاج وأسيوط عبر 14 رحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الاثنين، مغادرة 2523 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط؛ وذلك عبر 14 رحلة جوية.
وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنهم 1528 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 850 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية- مصر، بواقع 4 رحلة واحدة لشركة المصرية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة اير كايرو ورحلة واحدة لشركة العربية- مصر.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، الأحد، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت، إلى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.
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