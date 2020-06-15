شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 بـ777 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً، لليوم الثاني على التوالي، في بداية تعاملات، الاثنين، تزامنا مع استقرار سعر الأونصة عالمياً لتسجل 1730 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب «عيار 24» في صاغة المصرية، 888 جنيها، بينما سجل «عيار 21»، 777 جنيها، بينما سجل «عيار 18»، 666 جنيها، فيما سجل جرام الذهب «عيار 14»، 518 جنيها، وسجل سعر جنيه الذهب 6220 جنيها.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالمياً، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

وأكد عضو شعبة الذهب أن «السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجة تأجيل الزيجات بسبب أزمة فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق ساعات الحظر، خاصة وأن نشاط سوق الذهب يبدأ مساءً».

وكانت أسعار الذهب، قد سجلت ارتفاعاً، بحوالي 3 جنيهات للجرام، السبت، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار 24» 889 جنيهاً، وسجل «عيار 21»، 780 جنيهاً، بينما سجل «عيار 18»، 666 جنيهاً، فيما سجل «عيار 14»، 518 جنيهاً، كما بلغ سعر جنيه الذهب 6224 جنيهاً.

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