شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتلقى بحوث طلاب جامعة القاهرة بدلا من امتحانات التيرم الثانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى، اليوم الاثنين، المواعيد الرسمية المقررة من قبل جامعة القاهرة لطلاب فرق النقل بالكليات لتقديم البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى يأتى انطلاقا من الحرص على حياة الطلاب ومنع التجمعات لمكافحة العدوى.

وبحسب الجدول الزمنى لاستلام البحوث الذى وضعته جامعة القاهرة بدأت كليات الجامعة فى استلام البحوث من طلاب فرق النقل منذ يوم الأحد 31 مايو، ولمدة أسبوعين تنتهى اليوم، وبذلك تكون جامعة القاهرة منحت الطلاب فرصة كافية لإعداد البحوث وذلك من تاريخ إعلان موضوعات البحوث حتى ميعاد تسليمها.

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وكانت جامعة القاهرة أتاحت عناوين البحوث على مواقع الكليات منذ يوم الخميس 7 مايو الماضى، ودعت على كل طالب الدخول على موقع كليته لمعرفة الأبحاث المطلوبة لكل فرقة دراسية من سنوات النقل بمختلف كليات الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد أن الجامعة راعت فى اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التى درسها الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة فى كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، مضيفا أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثى فى كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب.

وأشار الدكتور الخشت إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب فى البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده، وللطلاب الحرية فى تكوين الفريق البحثى واختيار زملائهم، موضحا أن الجامعة أعدت نموذجًا استرشاديًا لتعليم الطلاب كيفية إعداد البحوث بكل الأشكال سواء المقال أو المشروع البحثى أو البحث المرجعى أو غيرها حسب التخصصات العلمية.