شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تردد بعض الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية تزعم إصابته بفيروس كورونا المستجد، نافيا صحة هذه الشائعة، لافتا إلى أنه بصحة جيدة حاليا.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتابع عمله اليوم من داخل مكتبه بديوان عام الوزارة منذ الساعة الـ 8 صباحا، لافتا إلى أنه لم يتغيب عن الوزارة يوما واحدا منذ أزمة كورونا التى تعانى منها البلاد.

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وناشد شاكر، الجميع بضرورة تحرى الدقة قبل نشر أى معلومات بشكل عام وعن كورنا بشكل خاص لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.