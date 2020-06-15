شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولي: 15 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن توقيع اتفاق مشترك مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، يتم بمقتضاه تخصيص الوكالة الفرنسية للتنمية 15 مليون يورو لصالح وزارة الصحة والسكان، من أجل شراء أجهزة طبية والحصول على أدوات الحماية والوقاية لمواجهة فيروس «كورونا».

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان صحفي، الاثنين، إن الاتفاق يأتي في ضوء التعاون المثمر مع شركاء التنمية لتيسير وتنفيذ استراتيجية الاستجابة وإعادة البناء، ويؤكد على العلاقات الوثيقة والعميقة بين مصر وفرنسا في شتى المجالات ومنها الرعاية الصحية والتي تعد أولوية وطنية لمصر، مشيرة إلى أن المشروع تم تصميمه بهدف تعزيز وتوسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة.

من جانبها، أشادت وزيرة الصحة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجهودها في دعم وزارة الصحة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال توفير أجهزة طبية ومستلزمات وقائية، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع بين فرنسا ومصر وخاصة في القطاع الصحي، والتعاون القائم من خلال مشروع تطوير وحدات الرعاية الأولية في 5 محافظات على مستوى الجمهورية تشمل ( بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية والدقهلية).

بدوره، قال السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة: «وباء كوفيد-19 طالنا جميعا ولم تكن أي دولة بمنأى عنه، ولمكافحة هذا الفيروس، ينبغي أن نتحلى أكثر من أي وقت مضى بالتضامن وبالتحرك السريع لمساعدة أصدقائنا وشركائنا، ويعكس هذا التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وقوامه 15 مليون يورو، والذي أرادت فرنسا تخصيصه في أسرع وقت ممكن، المساندة الكاملة المقدمة من جانب فرنسا لمصر في مكافحة هذا الوباء وأياً كانت الظروف، يمكن لمصر أن تعتمد على فرنسا التي تقف بجانبها أكثر من أي وقت مضى».

وقال الدكتور فابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر:«يمثل توقيع هذا الاتفاق اليوم مرحلة هامة على الدرب الذي سلكته فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل مساندة السلطات المصرية في جهودها الهادفة إلى السيطرة على أزمة كوفيد-19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية».

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