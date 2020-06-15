شكرا لقرائتكم خبر عن فوز برنامج الأسواق المالية والبورصات بتجارة حلوان بأفضل برنامج تعليمى بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان أن مجلس الجامعة اعتمد نتيجة أول مسابقة جامعة حكومية في مصر لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا عن العام الجامعي 2019 - 2020 .

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، ترأس لجنة المسابقة الدكتور محمد النشار ، وزير التعليم العالي الأسبق وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر اللجنة العليا للبرامج الجديدة الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الأستاذة الدكتورة هناء الحسيني وأمين عام الجامعة تحت إشراف عضو من عضو هيئة الرقابة الإدارية، حيث وضعت اللجنة مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة التعليمية ومردود البرنامج على سوق العمل وانعكاساته على الكلية والجامعة والجانب الاقتصادي للبرنامج.

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وأعلن الدكتور ماجد نجم ، عن فوز برنامج الأسواق المالية والبورصات FMI بكلية التجارة بالمركز الأول كأحسن برنامج تعليمي جديد على مستوى الجامعة في مرحلة البكالوريوس، وكذلك فوز برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية بالمركز الأول كأحسن برنامج على مستوى الجامعة في مرحلة الدراسات العليا.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن الجامعة تسعى إلى تشجيع التنافس العلمى وتطوير أداء البرامج الجديدة بالجامعة والتي وصل عددها إلى 69 برنامج.