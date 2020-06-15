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غالبية القراء يؤيدون توصيات البرلمان بمراجعة أجور العاملين فى القطاع الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول توصيات البرلمان بمراجعة أجور العاملين فى القطاع الصحى فى سؤال بعنوان :هل تؤيد توصيات البرلمان بمراجعة أجور العاملين فى القطاع الصحى ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 89% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم توصيات البرلمان بمراجعة أجور العاملين فى القطاع الصحى. 

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فى حين أجاب 11 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمستشفيات جامعة الأزهر، ودعم موازناتها لأنها شريك رئيسى فى منظومة الصحة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تستقبل هذه المستشفيات آلاف المواطنين يوميا.

  جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالرحمن البكرى، بشأن توفير المستلزمات الطبية بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديد، والذى وافقت عليه اللجنة وأوصت وزارتى التخطيط والمالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفى لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، خاصة أن مستشفى جامعة الأزهر بدمياط تخدم آلاف المواطنين، ومعظم وتستقبل حالات الحوادث فى الطرق الخاصة بدمياط والمحافظات المجاورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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