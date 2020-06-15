شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن مغادرة 2523 عالقا مصريا عبر 14 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 2523 من العالقين المصريين فى الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 14 رحلة جوية، وأوضحت إدارة (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفى، أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنهم 1528 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 850 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.
وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلة واحدة لشركة المصرية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة اير كايرو ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.
وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت، الى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن مغادرة 2523 عالقا مصريا عبر 14 رحلة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.