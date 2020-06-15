الكويت تعلن مغادرة 2523 عالقا مصريا عبر 14 رحلة جوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 2523 من العالقين المصريين فى الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 14 رحلة جوية، وأوضحت إدارة (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفى، أن الرحلات تضمنت 7 رحلات على متنهم 1528 راكبا إلى القاهرة، و6 رحلات على متنهم 850 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، واير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 4 رحلة واحدة لشركة المصرية، و4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة اير كايرو ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 1981 من العالقين المصريين في الكويت، الى خمس محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 11 رحلة جوية.

