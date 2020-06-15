أخبار مصر | مهلة أخيرة لأصحاب المحال التجارية بالموسكي لتقنين أوضاعهم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهلة أخيرة لأصحاب المحال التجارية بالموسكي لتقنين أوضاعهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد حي الموسكي بقيادة العميد ماجد السيد أحمد، أصحاب المحال التجارية والإدارية التي تعمل بدون ترخيص في الأدوار العليا أو الأرضية، بسرعة تقنين أوضاعهم.

وطالب العميد ماجد السيد أحمد رئيس حي الموسكي، أصحاب المحال بسرعة التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك تنفيذًا لقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رقم 3197 لسنة 2020 "المادة الخامسة".

وحذر "رئيس الحي" أصحاب المحال التي تعمل بدون تراخيص، في حالة عدم الالتزام بتقديم الطلبات، سيتم أخذ كافة الإجراءات القانونية بغلق هذه المحلات والأنشطة المدارة.

وأجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية للمحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة، والتأكد من استغلالها في الغرض المخصصة من أجله ورفع الإشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها.

وشدد، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية، ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها، وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

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قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن محلات منطقة وسط البلد

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ميدان التحرير بوسط البلد ورمسيس والشوارع الواقعة بينهما.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة بتوحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذي تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة.

وشدد، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات، ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

وبدأت محافظة القاهرة، في تركيب بوابات تطهير وتعقيم إلكترونية بمدخل المدارس، استعدادًا لامتحانات الثانوية، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، منوهًا إلى بث قناة المديرية التعليمية أون لاين، لأقوى مراجعات الشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، ويقدمها نخبة متميزة من مدرسين القاهرة.

وكما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على التعقيم الدوري بصفة يوميًا والدواوين والإدارات التعليمية.