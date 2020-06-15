شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع إجراءات الوقاية بلجان امتحانات الثانوية بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه حسن عبدالباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، استعدادات لجان الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القادمة بمدينة مرسى علم.

وتفقد فضيلته لجنة معهد مرسى علم لمتابعة إجراءات الوقائية باللجان.

يأتى ذلك في إطار الحرص للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا للضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات «ملاحظين ورؤساء ووكلاء اللجان والقائمين على مراكز توزيع الأسئلة».

وشدد «أبوزيد» على إجراءات التعقيم والتطهير قبل وبعد الامتحان يوميا، وتطهير غرفة الكنترول ومركز توزيع الأسئلة، والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، مع توفر الإشراف الطبى أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية أنه تم تجهيز الاستراحات للسادة القائمين على أعمال الامتحانات، والعمل على التطهير والتعقيم المستمر،كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية الجيدة، والتشديد على الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات أثناء المتابعة.

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