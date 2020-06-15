شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة رفح يتفقد استعدادات امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد مصطفي محمد مصطفي رئيس مركز ومدينة رفح، استعدادات إدارة رفح التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وشدد مصطفي على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتعقيم لجان الامتحانات وتجهيز غرفة طبية مع الاهتمام بالنظافة العامة وتوفير المياه في خزانات المدرسة، بجانب توفير مولد احتياطي للكهرباء للعمل خلال انقطاع التيار الكهربي .

وأكد أن عدد طلبة الثانوية العامة في مركز ومدينة رفح يبلغ 234 طالبًا وطالبة، حيث سيؤدون الامتحانات في مقر لجنة مدرسة الشهيد محمود صلاح فارس للتعليم الأساسي بحي الكوثر بالشيخ زويد، مشددًا على أن لا يزيد الفصل الواحد عن 11 طالبًا مع الاهتمام بالتباعد بين الطلبة داخل اللجان الامتحانية.

بدوره قال عواد الخليلي مدير أدارة رفح التعليمية، أنه تم تجهيز استراحة للمراقبين بالتنسيق مع إدارة الشيخ زويد التعليمية، بجانب تجهيز اللجان بكل الوسائل المتاحة من اجل توفير الراحة للطلبة خلال أداء الامتحانات.

وأضاف أحمد زايد مدير التعليم الثانوي بإدارة رفح ونقيب المعلمين، أنه تم توفير سيارات لنقل الطلبة إلى لجنة الامتحان وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة.

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