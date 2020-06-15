شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى، أن عودة فتح دور العبادة لابد وأن يكون بشكل مرحلى ولا يشمل كل المساجد بل الكبيرة منها فقط، والتى تعد محل ضمانة بسهولة الرقابة عليها والتزامها بالضوابط الموضوعه من قبل وزارة الأوقاف وبالأخص منها مراعاة المسافات بين المصلين .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن يمكن أن يقوم بعض أصحاب المذاهب المتشددة بعدم مراعاة المسافات بين المصلين وهو ما يمكن أن يسبب ضرر وزيادة فى عدد الإصابات، مطالبا هنا بعدم فتح الزاويا الصغيرة بمحافظات الجمهورية حتى ولوكانت تحت سيطرة وزارة الأوقاف.

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وأشار إلى أن عدد مصلين لابد وأن يحدد حسب صحن المسجد ومساحته ويتم الوضوء فى المنزل، ومن الضرورة عدم اصطحاب الاطفال، معتبرا أن الرقابة هنا تقع على إمام المسجد والخطيب فى تنظيم الصفوف وفق مراعاة المسافات ومنع أى آلية قد تؤدى لزيادة الإصابات.

وكانت قد أعلنت الحكومة دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا للموقف الصحى واتباع إجراءات الوقاية، وذلك القرار ضمن إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن بدء التعايش مع فيروس كورونا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وشملت الضوابط التى اقترحتها وزراة الأوقاف والتى تشمل ارتداء المصلين الكمامة، إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى، ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين، قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة، عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء، عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة، عدم المصافحة أو المعانقة، وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.،وتوزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جديد للمديريات.