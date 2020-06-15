شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء استعدادات «التعليم» فى المحافظات لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، الأحد، استعداداتها الإدارية والتأمينية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى بعد تأجيلها أسبوعين عن موعدها الأصلى، فيما تم الإعلان عن فتح باب قبول الاعتذارات للمشاركين فى الامتحانات حتى الثلاثاء ١٦ من الشهر الجارى.

فى الإسكندرية، أنهت مديرية التربية والتعليم استعداداتها الإدارية والتأمينية لأداءالامتحانات فى موعدها. وقال يوسف الديب، وكيل الوزارة، إنه تلقى توجيهات مشددة من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بسرعة إنهاء كل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 وذلك بعمل كونسلتو مع الأمن العام ومديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحى لتوفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب.

وأكد «الديب» ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التى تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى حرصا على حياة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية بلغ 47180 طالبًا وطالبة بجميع الشُّعب، يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، حيث تم تشكيل 8 غرف عمليات بالإدارات الفرعية وربطها بغرفة عمليات مركزية فى المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن لجان قبول الاعتذارات عن عدم المشاركة فى أعمال الامتحانات بدأت عملها وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة فى هذا الشأن، كما تم تجهيز 31 استراحة للجان السير وأعمال التقدير، بواقع 22 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات لرؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين، وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.

وفى الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول الوزارة، إنه تم فتح باب قبول الاعتذارات للمعلمين المشاركين فى الامتحانات حتى الثلاثاء ١٦ من الشهر الجارى، بمقر مدرسة الناصرية الإعدادية بحى الزهور بجوار نادى أحمد عرابى بالزقازيق.

وأكد «رمضان» أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المعلمين، حيث تم تطهير وتعقيم مقر المدرسة من الداخل والخارج، مؤكدا أنه طبقًا للمقار المتخذة لذلك، سوف يتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وفى كفر الشيخ، تسلمت مديرية التربية والتعليم أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية، والتى سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال ماراثون الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية التى يتم تنفيذها لحماية الطلاب.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، وصول البوابات للمدارس، وتسليمها وتركيبها، ووصول المطهرات للجان بإداراتى شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين. وتفقدت أعمال تركيب البوابات بلجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعلى عبد الشكور للغات، وعلى عبدالشكور للتعليم الاساسى، والمدرسة الثانوية التجارية، ومدرسة النور للمكفوفين.

وفى المنيا، بدأت مديرية التربية والتعليم تلقى طلبات الاعتذارات عن عدم المشاركة فى أعمال الامتحان لمدة 3 أيام تنتهى الثلاثاء 16 يونيو الجارى، وخصصت مقرين لتلقى الاعتذارات، الأول بمدرسة الفريق صفى الدين أبوشناف الثانوية بنين «الرجال»، والثانى مدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة بنين بالنسبة لـ «السيدات»، تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقار المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة، وقال محمد محمود عزب، وكيل الوزارة، إن «التعليم» حددت قبول الاعتذارات وفقا للمستندات القانونية.

ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من انتشار كورونا، كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات، والتى ستجرى فى 133 لجنة.

وأعلن الدكتور على عبدالسلام رجب، رئيس اللجنة النقابية لمعلمى بندر المنيا، عن توفير وسائل المواصلات للمعلمين مجانا ذهابا وإيابا، وذلك حرصا على سلامة وأمن وراحة الزملاء الذين لهم كل التقدير والاحترام، على أن تتواجد وسائل المواصلات فى أماكن التجمع أمام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية التسع المختلفة، حيث يتقدم الزميل بتسجيل اسمه وتقديم صورة من خطاب الانتداب للجنة النقابية التابع لها.

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وفى الأقصر، اكد الشناوى عابد، وكيل الوزارة، اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مؤكدا استمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين.

موضحا أن عدد الطلاب داخل المحافظة يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم البدء فى تلقى طلبات المعلمين الراغبين فى الاعتذار عن عدم المشاركة فى أعمال الثانوية العامة الدور الأول 2020 حتى الثلاثاء الموافق 16 من يونيو الجارى، على أن تقدم الطلبات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بمقر مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية لـ«لرجال»، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية العامة لـ«السيدات» وفقا للتعليمات المحددة للاعتذارات التى حددتها وزارة التربية والتعليم.

وفى مطروح، عقد المحافظ اللواء خالد شعيب، اجتماعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة وخطة التأمين وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الامتحانات، حضرته الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ونائب مدير أمن مطروح ورؤساء المدن والمستشار العسكرى للمحافظة ومديرو المديريات ورؤساء اللجان والإدارات المعنية.

وشدد محافظ مطروح خلال عرض خطة استعدادات المحافظة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام على إجراءات التعقيم والتطهير بجميع اللجان، بداية من الأسبوع الحالى حتى نهاية الامتحانات، والحرص على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين وللطلاب.

وفى البحر الأحمر، تلقت مديرية التربية والتعليم طلبات المتقدمين بالاعتذارات عن عدم المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وتم تخصيص مقرين لتلقى الاعتذارات، الأول بمدرسة البحر الأحمر الابتدائية للمعلمين، ومدرسة الغردقة الابتدائية للمعلمات بمدينة الغردقة، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا للمستندات المعتمدة.