شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القضاء الإداري تؤيد إجراء إمتحانات الثانوية العامة في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار إجراء إمتحانات الثانوية العامة في موعدها، وقضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف الامتحانات لانتشار فيروس كورونا المستجد وخطورته على صحة الطلاب، وذلك لانتقاء شرط المصلحة.

كانت الدعوى التي أقامها عصام على الطباخ المحامى، واختصم فيها وزير التربية والتعليم بصفته، قد ذكرت أن قرار إجراء إمتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 يعد قرارا كارثيا لما يمثله من خطورة وضرر بالغ على صحة على الطلاب ويعرض حياتهم للخطر، وذلك في ظل التصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن فيروس كورونا في قمة ذروته.

وأضافت الدعوى، أن القرار يعتبر مخالفا للدستور فيما نصت عليه أحكام المواد رقم 46، و59، و86، بأن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية. ومن ثم يكون قرار إجراء إمتحانات الثانوية العامة قرارا من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم وحياتهم.