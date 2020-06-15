شكرا لقرائتكم خبر عن حدث في مثل هذا اليوم.. ميلاد جون فين الأمريكي الحائز على نوبل الكيمياء 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل علينا اليوم الاثنين ، ذكرى ميلاد جون فين عالم الكيمياء الأمريكي والذى ولد في 15 يونيه 1917 والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2002 ، وفيما يلى يرصد "الخليج 365 " أبرز المعلومات عنه..

حصل جون على دكتوراه من جامعة ييل وأمضى ثلاثة سنوات في جامعة برنستون كمدير مشروع (SQUID)، ثم عاد بعد ذلك في جامعة ييل في سنة 1962 واضطر للخروج منها سنة 1987 بسبب وصوله لسن التقاعد ولكنه كان يعارض هذا الأمر فقرر العمل في مختبر أصغر، و بدأ عندها في العمل في بحثه الذي حصل عليه جائزة نوبل وكان قد بدأ البحث بعد بلوغه السن السبعين، فى سنة 1994 التحق بجامعة فيرجينيا كومنولث.

كما يشهد اليوم أيضا ميلاد ولد هربرت سيمون (بالإنجليزية: Herbert A. Simon)‏ في ميلووكي في 15 يونيو 1916 من رواد علوم الحاسب، وعالم نفس واجتماع .

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وحصل سيمون على العديد من الجوائز منها ، جائزة هارولد بندر1987 ، و قلادة العلوم الوطنية 1986، وجائزة المحاضر ليوشيا ويلارد جيبس 1984،وجائزة ويليام بروكتر للإنجازات العلمية 1980، وجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 1978،وجائزة تورنغ 1975، وزمالة جمعية الاقتصاد القياسي، وزمالة رابطة مكائن الحوسبة ، والزمالة المتميزة في الرابطة الاقتصادية الأمريكية، وزمالة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

ويعد هيربرت سيمون من الرواد الأوائل الذين تنبهوا إلى استخدام الآلات الحاسبة وأثر الاختراعات التقنية في ميادين الإدارة، وذلك لأن قدرتها على تخزين المعلومات والمفاضلة بين البدائل المختلفة تفوق قدرة الأفراد العاديين.