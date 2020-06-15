شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هولي صوفيا القبطية بأمريكا تفتح باب التسجيل للماجستير 7 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القمص أبراهام عزمى مسؤل الإعلام الدولى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أمريكا، عن فتح باب القبول لماجستير المشورة وماجستير اللاهوت بجامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال القمص أبراهام عزمى في تصريحات له: تبدأ الدراسة 6 يوليه 2020، وآخر موعد للتقديم هو 20 يونيه الجاري. Advertisements وأضاف أنه يوجد منح دراسية لتخفيض مصروفات الدراسة؛ بالإضافة إلى 85 كورسا في كافة التخصصات. جدير بالذكر أن القمص إبراهام عزمي، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية فى أمريكا قد أعلن، في يوليو من العام الماضي؛ عن افتتاح جامعة هولى صوفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بإيبارشية نيويورك ونيوانجلاند، تحت رعاية الأنبا دافيد أسقف نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

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