شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تبدأ حصر قطع الأراضى الشاغرة فى المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة وجودة التشطيبات، والاطمئنان على خدمات المياه خلال موسم الصيف، والاستعدادات لمواجهة الأمطار فى موسم الشتاء المقبل، وموقف قطع الأراضى الشاغرة.
لافتًا إلى توجيهه رؤساء الأجهزة بضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذلك المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها، مطالبًا كل جهاز مدينة بحصر جميع المخالفات فى نطاقه، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
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