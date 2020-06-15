شكرا لقرائتكم خبر عن دفن سلحفاة وادى الجمال ضحية سمكة القرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإجراءات بيئية وفى منطقة رملية وبعد انتهاء كل الفحوصات والتحاليل العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية، انتهى باحثو البيئة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، الأحد، من عملية الدفن البيئى للسلحفاة التى عثر عليها نافقة بمنطقة الشاطئ ومقطوعة الرأس بسبب عضة سمكة قرش.

مسؤولو المحميات أكدوا أن نفوق السلحفاة التى تم العثور عليها بساحل محمية وادى الجمال بمدينة مرسى علم هو أمر طبيعى ومرتبط بسلسلة الغذاء فى الحياة البحرية وهو ناتج عن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة قرش والتى تعد السلاحف البحرية أحد أهم مصادر غذائها الطبيعية، وهى أحد أشكال الاتزان البيئى بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر، ولا يمثل أى خطورة على مستخدمى المنطقة من السياح ولا يستلزم فى الوقت نفسه اتخاذ أى إجراءات احترازية من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة البشرية بنطاق مدينة مرسى علم حال عودة الأنشطة السياحية البحرية.

كان مسؤولو محميات مرسى علم عثروا على سلحفاة خضراء من النوع المهدد بالانقراض نافقة ومقطوعة الرأس على الشاطئ.