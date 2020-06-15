شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنبن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة، والذى يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدى تكافل وكرامة على مرحلتين.

وتبدأ اليوم الاثنين المرحلة الأولى بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد، ويستمر الصرف لهم يومى 15 -16 يونيو.

على يتم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي٢.٥ مليون مستفيد اعتباراً من يوم ١٧ يونيو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدى كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

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وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث اى تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة بما يشمل حوالى ١٥ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه .

