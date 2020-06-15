شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: أعدنا 30 ألف مصرى من الخارج خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن مصر أعادت 30 ألف مصري من الخارج خلال أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، مشيرا إلى أنه سيتم عودة حركة الطيران مع الدول التى تفتح مطاراتها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه تم إجراء صيانة للمطارات والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

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وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه سيتم حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة، كما أنه سيتم توزيع كروت الحجر الصحة داخل الطائرة.

وكانت الحكومة قالت إن الخميس الماضى اجتمعت لجنة إدارة الأزمة وتم الإعلان عن عدد من القرارات من بينها عودة السياحة بداية من أول يوليو، مضيفة: "وجدنا من الضرورى أن نعلن ما هى الضوابط والإجراءات الاحترازية".

وعبر الطيار محمد منار، وزير الطيران، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدما الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران.