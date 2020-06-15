شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: نعتذر للشعب المصرى عن تعذيب العمالة.. ويؤكد: هؤلاء ضيوفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه يقدم الاعتذار للقيادة المصرية والشعب المصرى، عن الفيديو الذى ظهر فيه بعض العمالة المصرية أثناء تعرضها للتعذيب عن أيادى المليشيات، مؤكدا أن الاعتذار أيضا لمنظمات حقوق الإنسان عن ما ظهر فى هذا الفيديو.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن من يقف وراء هذا الفيديو صبية أردوغان، والمليشيات التى يدعمها، مجددا على اعتذاره للمصريين، ومؤكدا أن هذه العمالة ضيوف فى ليبيا، وجاءوا للعمل لكنهم وجدوا مليشيات تسعى إلى تعذيبهم.