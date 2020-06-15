المسمارى: ميليشيات قامت بتعذيب مصريين وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن ميليشيات قامت باعتقال وتعذيب مصريين، وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبي، متابعا: "وثّقنا جرائم الميليشيات بحق المدنيين بالمكان والزمان وأسماء الضحايا".

وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الأحد، أن الجيش الوطني رصد انتهاكات للميليشيات تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية، مشيرا إلى أن أردوغان يجب أن يحاكم على جرائم الحرب في ليبيا.