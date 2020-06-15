شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: ميليشيات قامت بتعذيب مصريين وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن ميليشيات قامت باعتقال وتعذيب مصريين، وهذه انتهاكات لا تمثل الشعب الليبي، متابعا: "وثّقنا جرائم الميليشيات بحق المدنيين بالمكان والزمان وأسماء الضحايا".
وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الأحد، أن الجيش الوطني رصد انتهاكات للميليشيات تخالف المواثيق الدولية في ترهونة والأصابعة وعدة مدن ليبية، مشيرا إلى أن أردوغان يجب أن يحاكم على جرائم الحرب في ليبيا.
وطالب المتحدث باسم الجيش الليبى، الشعب التركي الوقوف بوجه أردوغان، كما فعل الإيطاليون بوجه موسوليني.
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