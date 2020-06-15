شكرا لقرائتكم خبر عن هل يريد نشر كورونا؟.. سر الرجل الذى ينثر لعابه على زجاج صيدلية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة غريبة ومثيرة، حيث انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى لرجل يقوم بمسح لعابه على فاترينة عرض إحدى الصيدليات، مستغلا انشغال العامل المتواجد بها.
وزعم متداولو المقطع المصور أن الرجل مصاب بفيروس كورونا، وأن تصرفه الغريب بهدف نشر الفيروس بين أهالى المنطقة، وقال صاحب الصيدلية لـ"الخليج 365" إن نفس الشخص حاول تقبيل المواطنين خارج الصيدلية، ولكن لم يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا حتى الآن.
على الجانب الآخر، أكد عدد من أهالى القرية أن الرجل مصاب بخلل نفسي ويطلب أموالا من المواطنين أمام الصيدلية.
لمعرفة باقي التفاصيل شاهد الفيديو التالى:
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