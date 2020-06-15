شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى الرئيس يوجه بالتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة لتوفير المياه وجودة الإنتاج الأزهر للفتوى: لا يجوز ارتداء الكمامة الدوارة وإعادة بيعها بعد استخدامها جريمة إلغاء التأشيرات السياحية من 11 يوليو حتى 30 أكتوبر فى المحافظات السياحية السيسي يوجه بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وزير الطيران: أعدنا 30 ألف مصرى من الخارج خلال أزمة كورونا Advertisements وزيرة الصحة تتبرع بالدم.. وتعلن زيادة مراكز سحب بلازما متعافى كورونا..صور أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة سر منشور يمنع صرف أدوية كورونا من الصيدليات.. وكيف تحولت لطوارئ استقبال للمصابين؟ مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة اعتبارا من 1 يوليو القاهرة الأعلى فى إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل دار الإفتاء: الانتحار كبيرة من الكبائر.. والمنتحر مريض نفسى وليس بكافر مستشار الرئيس للصحة: لقاح جامعة أكسفورد سيوزع على الدول بصورة عادلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.