شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعة لعلاج مصابى كورونا: نتابع الحالات المصابة ونتواصل معها من خلال الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سحر علاء الدين، مساعدة تمريض وأحد متطوعي مبادرة "معا ضد كورونا"، إنها ومجموعة أخري من المتطوعين نظموا مبادرة من أجل رعاية مرضي فيروس كورونا، وذلك من خلال متابعتهم، موضحة أن المجموعة يشرف عليها نائب محافظ أسوان.

وأضافت سحر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن المجموعة لديها علم بالحالات المصابة بكورونا، وتعمل الإسعافات الأولية لمصابين بالفيروس، وكذلك يتم متابعة جميع الحالات من خلال الهاتف المحمول.

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