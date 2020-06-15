اليوم.. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم أمام "الاقتصادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة التحريض على الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمتين "حنين حسام" و"مودة الأدهم" وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم. واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

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