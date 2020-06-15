نشرة الحوادث.. حُكم بشأن امتحانات الثانوية وإعدام 3 متهمين بمحاولة اغتيال اللواء "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من عصام علي المحامي، والمطالبة بوقف امتحانات الثانوية العامة.

الرسالة الأخيرة لشاب انتحر بالخرطوش في العمرانية

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ملابسات جديدة كشفتها التحريات في انتحار شاب أطلق النار على نفسه من بندقية خرطوش بمنطقة العمرانية بعد تعنت أشقائه في مساعدته ماليا ليتمكن من الزواج.

الإعدام لـ٣ متهمين والمؤبد لـ٨ آخرين في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حضوريًا بمعاقبة معتز مصطى حسن، وأحمد عبدالمجيد، ومصطفى الطنطاوي محمود بالإعدام شنقًا، فيما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس" كورونا" بشأن ضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامات.