حبس عاطل وصاحب ورشة 4 أيام بتهمة سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة مدينة نصر ثان، اليوم الأحد، بحبس عاطل وصاحب ورشة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة الدراجات النارية بمدينة نصر.
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بدائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص" وبحوزته سلاح أبيض وبالكشف الفني عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".
واعترف المتهم بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان تم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.
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