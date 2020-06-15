لمدة 10 أيام".. مصادر: "ريمديسيفير" موجود بالفعل ضمن بروتوكول علاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر باللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن عقار "ريمديسيفير" موجود بالفعل في بروتوكول العلاج المحدث الذي أصدرته الوزارة مطلع يونيو الجاري؛ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لكن الوزارة كانت تنتظر الحصول عليه لبدء التجارب السريرية.

كانت شركة جلياد الأمريكية منحت الموافقة لشركة إيفا فارما للأدوية المصرية لتصنيع وتوزيع دواء ريمديسيفير كعلاج لمرضى كورونا.

وأوضح المصدر لمصراوي، اليوم، أنه جرى إضافة دواء ريمديسيفير ضمن البروتوكول لعلاج الحالات الحرجة (حال توافره)، على أن يحصل عليه المرضى داخل مستشفيات العزل لمدة 10 أيام، ضمن مجموعة من الأدوية المضادة للفيروسات من بينها عقار "لوبينافير/ريتونافير" وهو مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

وأوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر بدء تجارب العقار على مرضى كورونا بعدد من مستشفيات العزل خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمعرفته نتائجه.

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وقال مصدران بقطاع الأدوية، إن شركة إيفا فارما أنتجت كمية محدودة من عقار "ريمديسيفير" حتى الآن، على أن تستكمل خلال الأيام المقبلة الكمية المطلوبة والتي تصل إلى 30 ألف عبوة؛ لإمدادها إلى وزارة الصحة؛ واستخدامها ضمن البروتوكول العلاجي بمستشفيات العزل.

وفي الأصل؛ فـ"ريمديسيفير" هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته الشركة الأمريكية في البداية لعلاج الإيبولا.

وأجريت حتى الآن تجربتان إكلينيكيتان على استخدام "ريمديسيفير" في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وكانت نتائج كلاً منهما إيجابية، مما أسهم في سرعة التعافي للمرضى، على الرغم من أن الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.

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