الثلاثاء.. "الأعلى للإعلام" يناقش تقرير دراما رمضان وتوصيات لجنة الشكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا في الساعة 12 ظهر الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات بالمجلس.
وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير لجنة الدراما بشأن دراما رمضان، وما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى في تحقيقاتها خلاب الأيام الماضية.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا قال فيه: "مثل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلو ناديي الأهلي والزمالك، للتحقيق عبر جلستين استغرقتا 5 ساعات".
وتعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.
وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات اعتبارًا من اليوم.
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